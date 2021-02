Paolo Crepet, dall'amore con Cristiana la figlia Maddalena: "Sarei demente se non fossi preoccupato per lei" | Video

27 febbraio 2021 a

Paolo Crepet è un noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, tra i più conosciuti dal grande pubblico pure televisivo. Crepet è nato a Torino il 17 settembre 1951. E' il figlio di Massimo Crepet, ex pro-rettore dell’Università di Padova e Professore di Clinica delle Malattie del Lavoro nello stesso Ateneo, e si è formato in un ambiente di artisti: suo nonno paterno Angelo Maria Crepet era un pittore (amico tra l’altro di Amedeo Modigliani), mentre il nonno materno era un ceramista.

Per quanto riguarda la vita privata, dalla relazione con Cristiana Melis, Paolo Crepet ha avuto una figlia a cui ha dato il nome di sua nonna, Maddalena. Sabato 27 febbraio è ospite della trasmissione Ciao maschio, condotta da Nunzia De Girolamo. In un video su twitter ha spiegato una sua tesi: "Per me il vero maschio non c'è, è solo una idea della genetica", ha affermato.

Queste le parole di Crepet sulla figlia: "Se non fossi preoccupato per lei sarei demente. Però è una gioiosa preoccupazione - ha rivelato in una vecchia intervista -. Maddalena invece probabilmente mi vede come un uomo che vive una condizione diversa da quella di molti altri". Sulla sua famiglia: "Mi ha insegnato il valore della creatività, dell’immaginazione, del bello - ha commentato - tutto parte dalla ricerca della felicità e per questo credo che la psichiatria sia l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Sono convinto che la psichiatria abbia più a vedere con l’arte che con altro”.

