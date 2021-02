L'Eredità, Guglielmo si conferma campione ma niente soldi alla Ghigliottina: non arriva in Salotto

27 febbraio 2021 a

Il giovane futuro avvocato Guglielmo si conferma campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. Guglielmo al Triello ha sbaragliato la concorrenza, superando le sue rivali (entrambi donne tra cui Raffaella) con un ultima domanda sulla regione storica del Mugello e si è presentato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 130.000 euro.

L'Eredità, Guglielmo ancora campione vince 16 mila euro: risposta a tempo di record alla Ghigliottina

Un bottino che si è ridotto dopo le parole Musica, Città, Tre Pezzi, Boss e Caffè a 16.250 euro. Insomma, un percorso in Ghigliottina con diversi ostacoli, fatto di tre risposte sbagliate e appena due esatte. Guglielmo, che ha già vinto 16mila euro al gioco finale, non si è perso d'animo e ha provato in tutti i modi ha trovare la soluzione esatta, optando alla fine per il termine Chitarra.

"Inizialmente avevo pensato a Capo, poi però ho cambiato idea all'ultimo", ha ammesso. Stavolta però a Guglielmo è mancato probabilmente il guizzo magico e la risposta si è rivelata sbagliata. Come poi illustrato dal conduttore Flavio Insinna, in realtà la parola chiave della Ghigliottina era Salotto. Guglielmo tuttavia ci riproverà anche nella puntata di domenica 28 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

