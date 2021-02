Anna Tatangelo torna mora ma il cambio di colore è hot: nude look e la mano sulle parti intime | Foto

27 febbraio 2021 a

Cambio di look per Anna Tatangelo. La cantante originaria di Sora ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower (1,7 per l'esattezza) il suo cambio di look. Un ritorno all'antico per la Tatangelo, che ha di nuovo scelto il castano scuro per i suoi capelli, tornando appunto al suo colore naturale. Ma la foto postata per l'occasione ha letteralmente scatenato i fan e non solo, anche perché Anna si è mostrata ancora una volta super sexy, con un alto tasso di sensualità.

Scollatura hot e vestito trasparente, con la mano che va a nascondere le parti intime. Insomma, una immagine decisamente hot, commentata pure da molte sue colleghe come Giusy Ferrero ("Bellissima") e Alessandra Amoroso (che ha optato per l'emoticon della fiamma). Insomma, quando c'è una foto di Anna Tatangelo su Instagram, la temperatura si alza in maniera vertiginosa.

Nelle ultime settimane la Tatangelo si è distinta sui social anche per una frecciata al suo ex marito Gigi D'Alessio, finito al centro del gossip per un suo presunto flirt con una giovane fan, Denise. "Certe cose non si possono vedere", aveva scritto la Tatangelo in un altro scatto social, scatenando i commenti di approvazione dei follower. Ora Anna è passata all'attacco, con un look vietato ai deboli di cuore che ha lasciato tutti senza fiato.

