Maurizio Casagrande, la moglie è Tiziana De Giacomo: l'attrice ha partecipato a Miss Italia nel 2009

Maurizio Casagrande è uno degli attori più apprezzati nel panorama cinematografico e televisivo italiano. E' nato il 4 novembre 1961 a Napoli, terra nella quale è cresciuto e alla quale è molto legato. Il grande pubblico lo ricorda per le sue innumerevoli collaborazioni con l’amico e collega Vincenzo Salemme. La sua carriera artistica ha cominciato in realtà con la musica: entrato a far parte di una rock band, si è iscritto al Conservatorio di San Pietro a Majella specializzandosi nel canto, imparando inoltre a suonare il pianoforte, il contrabbasso e la batteria. La passione per la recitazione arriva in modo del tutto casuale: è al Teatro Cilea per assistere al saggio di un suo studente, quando gli viene chiesto se è disponibile a sostituire una persona assente. Da lì non abbandona più il palco. Raggiunge un successo clamoroso a teatro, non da solo ma in coppia appunto con Vincenzo Salemme. I due hanno recitato in diversi film insieme e diventano due attori amatissimi dal pubblico. Tra i film maggiormente di successo L’amico del cuore, Volesse il cielo, Baciato dalla fortuna, Napoletans, Natale da chef, Amici come prima.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Tiziana De Giacomo, anche lei attrice. Appassionata sia di recitazione che di canto, nel 2008 ha iniziato a lavorare come attrice grazie a Pappi Corsicato. Nel 2009, invece, ha preso parte al concorso di Miss Italia. D’altra parte, notando le foto che pubblica, spesso e volentieri, sul suo canale social ufficiale, non si fatica a capire il motivo. Nel 2010 ha iniziato dal punto di vista artistico la sua unione con Maurizio Casagrande. Tanto è vero che l’abbiamo vista recitare in diversi suoi film. E' nata pure lei a Napoli nel 1983.

Maurizio Casagrande, una cover di Arbore contro il virus: 19 artisti per un video che conquista il web

