Ciao Maschio, tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo c'è Rocco Casalino: poi Paolo Crepet e Maurizio Casagrande

27 febbraio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Ciao maschio, il programma trasmesso dalle 23.40 su Rai1 sabato 27 febbraio e condotto da Nunzia De Girolamo. Questa volta gli ospiti saranno Rocco Casalino, portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; lo psichiatra, scrittore e saggista Paolo Crepet e l’attore, sceneggiatore e regista Maurizio Casagrande. Immancabile poi la presenza di Drusilla Foer che in maniera provocatoria e spiazzante dirà la sua opinione su quanto appena detto e ascoltato.

Stefano De Martino, messaggio all'ex moglie Belen? "La mia donna deve essere tradizionale, ma passo per sessista"

De Girolamo in questa trasmissione prova a mettere a nudo gli uomini. “Penso che gli uomini, a differenza delle donne, parlano poco di se stessi, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni e anche di quelle fragilità che normalmente vengono attribuite alle donne ma che in realtà appartengono anche ai maschi - ha spiegato Nunzia De Girolamo all'inizio di questa sua nuova esperienza televisiva -. Proverò a fare un’operazione verità in ogni puntata con personaggi molto diversi tra di loro entrando in una sorta di spogliatoio per origliare ciò che vivono gli uomini in nostra assenza e ciò che vivranno nel momento in cui lancerò una provocazione”.

Nunzia De Girolamo, polemiche e liti social con Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le stelle

Un’operazione che la conduttrice farà “in modo molto nuovo, ironico e allo stesso tempo riflessivo perché sarà una conduzione comunque da salotto che consentirà veramente ai maschi di raccontarsi. Molti magari sono spaventati, conoscendo la mia notoria aggressività. Invece io proverò a stupire anche me stessa perché, da padrona di casa e conduttrice, non posso diventare aggressiva ma devo mettermi in ascolto. Mi metterò nei panni delle donne che vogliono origliare senza troppo interferire. Sarò accogliente, il mio programma non sarà una sfida al maschio”, ha concluso la De Girolamo in una intervista rilasciata recentemente all'Adnkronos.

Mara Venier, la bufala del "marito morto". Lei: "Vergognatevi, sta bene" e i vip commentano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.