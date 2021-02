Indovina chi viene a cena, Sabrina Giannini e l'inchiesta sulle cause ambientali che hanno scatenato il Covid | Video

27 febbraio 2021 a

a

a

Ambiente e sicurezza alimentare, e il loro legame con l'attuale pandemia da Covid. Questi temi che saranno affrontati a Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini che andrà in onda, sabato 27 febbraio su Rai3 alle 21.45, con uno speciale in prima serata dedicato appunto all’emergenza pandemia e alle cause ambientali che l’hanno scatenata. Sabrina Giannini ha lavorato mesi, indagando in Italia e all’estero, per documentare le esistenti situazioni a rischio spillover (salto di specie da animale a uomo, come sarebbe avvenuto da un pipistrello per la Sars-CoV-2).

Renato Zero, stasera martedì 29 settembre 2020 in esclusiva su Canale 5 "Zero il Folle": ospiti e anticipazioni

Nonostante la natura continui a dare all’uomo severe “lezioni”, in Italia e in Europa permangono infatti serbatoi virali pericolosi, come ha dimostrato la vicenda dei visoni infettati dal Covid in Danimarca e in altri Paesi europei, Italia inclusa.

Quali potrebbero essere, dunque, gli scenari futuri? L’inchiesta mostrerà cosa si potrebbe e dovrebbe fare nell’era delle pandemie, per evitare che ne arrivi un’altra, devastante.

Siena in zona rossa fino al 7 marzo: oggi la decisione su asili e primarie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.