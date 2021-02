Gerry Scotti, la laurea sfuggita per soli due esami: il figlio Edoardo dalla prima moglie Patrizia Grosso

27 febbraio 2021 a

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico. Grazie alla sua ironia e simpatia ha saputo conquistare gli italiani. Nato il 7 agosto 1956 (Leone) a Camporinaldo, in provincia di Pavia, nel corso della giovinezza si è trasferito con la famiglia a Milano. Superato il liceo classico si è iscritto a giurisprudenza, ma non ha mai conseguito la laurea, per soli due esami. Nel frattempo ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, passando prima dalla radio (Radio Milano International e poi Radio DeeJay),per poi sbarcare in tv.

Sin da subito Mike Bongiorno lo ha designato come suo erede. Difficile dar torto al compianto re del quiz, con Gerry Scotti che ha avuto il suo massimo successo nella conduzione di Chi vuol essere Milionario. Per quanto riguarda la sua vita privata, il suo vero nome è Virginio, nome dello zio. Il nomignolo Gerry è arrivato grazie ai compagni di scuola, alle medie. Ha comprato casa ai suoi genitori e in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo ha definito questo "il gesto più importante che abbia fatto nella mia vita".

Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, prima moglie di Gerry Scotti e donna a cui è stato sentimentalmente legato sino al 2002 e da cui ha avuto il figlio Edoardo. Dopo il divorzio dalla Grosso il conduttore ha rivelato di aver attraversato un momento di forte crisi e depressione: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto - ha raccontato a La Stampa -. Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”. Dopo la separazione da Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha ritrovato la serenità con Gabriella Perino. Recentemente è diventato nonno di Virginia, nata dall'unione tra il figlio Edoardo e Ginevra Pioli.

