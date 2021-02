Jenny Darone, chi è la moglie di Lorenzo Insigne: stanno insieme da quando sono adolescenti

27 febbraio 2021 a

Lorenzo Insigne, calciatore e capitano del Napoli, è ospite stasera in tv della trasmissione di Canale5 C'è posta per te. Il giocatore, anche della Nazionale, ha così risposto presente alla chiamata di Maria De Filippi e sarà una delle sorprese della trasmissione di punta di Mediaset.

Alcuni mesi fa aveva fatto molto discutere il rapporto del calciatore con la moglie, Genoveffa Darone, sposata il 31 dicembre del 2012. La donna infatti aveva organizzato uno scherzo con Le Iene. Puntando molto sulla gelosia lo aveva mandato su tutte le furie facendo fare al giocatore un figura troppo da "maschilista". I due si sono conosciuti da bambini e la loro storia è iniziata che erano poco più che adolescenti. Dopo una pausa, si sono incontrati di nuovo a una cena tra amici e si sono rimessi insieme. La coppia ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Lorenzo e Jenny, com’è chiamata la moglie, sono considerati come una delle coppie più belle del mondo del pallone. Jenny Darone è molto decentrata rispetto ai riflettori del mondo dello spettacolo.

Lorenzo invece ha 29 anni ed è nato nel capoluogo campano. È cresciuto calcisticamente tra le giovanili del Napoli, andando poi a fare esperienza prima a Foggia e poi a Pescara. Deve il suo successo a Zeman, che l’ha allenato prima nella squadra pugliese e poi in quella abruzzese fancedogli fare il salto di qualità e permettendogli di poter tornare al Napoli da protagonista. Cosa che succede nel 2012 e da quel momento è uno dei titolari inamovibili. Il suo ruolo originale è quello dell’esterno offensivo sinistro. È un giocatore tatticamente versatile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, per poi convergere e calciare in porta. Nel corso degli anni ha notevolmente ampliato il proprio raggio d’azione, operando su tutto il versante offensivo come playmaker a supporto delle punte o come seconda punta anche se predilige sempre partire dalla zona sinistra del campo.

