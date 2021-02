Amici 2021, le imitazioni di Tommaso convincono tutti: De Filippi, Cuccarini e Celentano nel mirino del ballerino | Video

27 febbraio 2021 a

Grande protagonista il ballerino Tommaso ad Amici 2021, nella puntata di sabato 27 febbraio. Ma stavolta a brillare non sono state le sue doti principali, vale a dire quelle appunto di ballerino, ma quelle di imitatore. Tommaso infatti negli ultimi giorni nella casetta è stato protagonista di alcune performance davvero niente male, riprese a suo modo da Maria De Filippi. "C'è un video di 4 minuti - ha spiegato - ma erano troppi. Quindi lo abbiammo diviso in due parti". E così la conduttrice del talent show ha fatto mandare in onda un filmato.

Le imitazioni di Tommaso

Tommaso ha messo in scena le imitazioni di Maria De Filippi, soffermandosi in particolare sulla sua voce cavernosa e il suo modo di camminare, quindi ha dato vita alle interpretazioni delle insegnanti di canto, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Esilarante soprattutto l'imitazione di quest'ultima, con l'esaltazione della sua severità nel corso delle prove.

"Mi sono davvero piaciute le imitazioni - ha spiegato al rientro in studio la stessa De Filippi - perché hai saputo cogliere il dettaglio, il particolare". E Tommaso ha dato ragione alla padrona di casa: "Faccio fatica a riprendere esattamente le voci, ma sono molto osservatore", ha commentato. E il ballerino ha annunciato a breve le imitazioni degli insegnanti di canto: Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Arisa sono già avvisati.

