Italia Sì, oggi 27 febbraio su Rai1. Tra gli ospiti di Marco Liorni anche Justine Mattera

Torna l'appuntamento del sabato pomeriggio di Rai1 con Italia Si - oggi sabato 27 febbraio - questa settimana alle 16,45. Conduce Marco Liorni. C'è anche la possibilità di vedere la trasmissione in streaming su RaiPlay.

Vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni. Torna sul podio il collezionista di dinosauri perché Italia Sì ha forse trovato il sasso dalla forma particolare. Dai dinosauri si passa al potere della mente con Raimondo Laino e alla famiglia di velisti, partita da Genova per un viaggio intorno al mondo con i figli e cane, e ora è rimasta bloccata a Formentera per le disposizioni sul Covid. Raccontano come modificheranno i loro piani senza perdere di vista la loro meta in quella che è un'avventura davvero intrigante e assolutamente unica.

Alberto Bertoli, invece, ricorda il padre, il grande Pierangelo, la sua vita e le sue passioni mentre Jun Ichikawa, attrice giapponese naturalizzata italiana, torna sugli schermi con una nuova commedia e racconterà di come è riuscita a far convivere le due culture, quella nipponica e quella italiana. Justine Mattera, invece risponde alle osservazioni di chi l’ha criticata per le foto pubblicate sul proprio profilo social. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Sul podio Luca che, con la sua compagna Guenda, ha affittato una casa che è scomparsa. Si parla di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Insieme a tanti personaggi comuni ed esperti si parlerà anche di vaccini: questa settimana la Dottoressa Roberta Costantino, medico di base, una volontaria per le cure domiciliari malati di Covid, racconterà come ha curato moglie e marito, che sabato prossimo festeggeranno 77 anni di matrimonio.

