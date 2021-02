Ivana Spagna, il rapporto con il soprannaturale e i suoi due grandi amori

27 febbraio 2021 a

Ivana Spagna ospite questo pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, di Verissimo il contenitore di interviste in onda a partire dalle ore 16 e condotto da Silvia Toffanin. La cantante (e cantautrice) è tra gli artisti italiani più famosi e conosciuti all'estero dove soprattutto negli anni Ottanta ha avuto un enorme successo commerciale.

Spagna ha compiuto 66 anni lo scorso dicembre, è nata a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Nel 1992 si è sposata con Patrick Debort in Spagna dopo una relazione di otto anni. Il matrimonio con il modello e arrangiatore francese celebrato a Las Vegas è però durato appena una settimana. Successivamente ha avuto una lunga relazione, durata quindici anni, con il suo manager Ugo. Poi alla fine di un periodo di tensioni, l'addio. Spagna ultimamente ha sostenuto di essere single da tempo. L’artista non ha figli ma in passato ha avuto un aborto spontaneo. “All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour” ha confessato di recente a Vanity Fair. Dal 2011 è testimonial ufficiale dell'associazione di volontariato dei City Angels. La cantante è famosa anche per i suoi rapporto con il soprannaturale: sogni, premonizioni, visioni di presenze. Ma lei non ha paura, è tutto un dono.

La carriera. Il primo successo lo ha avuto con Easy Lady (1986) diventato un autentico tormentone scalando le classifiche musicali in diversi Paesi. Nel 1987 con Call Me è addirittura al secondo posto della classifica britannica, la posizione più alta mai raggiunta da una cantante italiana in Inghilterra. Ha venduto oltre 10 milioni di dischi ed è l'ultima donna ad aver vinto il Festivalbar. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo - segnando un passaggio a canzoni più melodiche lasciando il pop - con il brano Gente come noi e conquista il terzo posto e la canzone raggiunge la top 5 dei singoli più venduti in Italia. Premiata con il disco d'oro alla carriera da Fmi, negli ultimi anni grande successo hanno avuto anche i duetti con l'amica Loredana Bertè.

