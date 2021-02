Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la passione dopo la crisi e il presunto flirt di lui con la chef Caterina Bernal

27 febbraio 2021 a

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più felici nel mondo dello showbiz. La loro relazione è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, quando la sorella minore di Belen Rodriguez ha in pratica lasciato in diretta televisiva l'allora fidanzato Francesco Monte, per lasciarsi subito dopo andare a notti bollenti all'interno della casa proprio con il figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco.

Nel 2018 sembrava che i due volessero subito sposarsi, ma nell'estate 2020 hanno vissuto un periodo di crisi. Durante questi mesi a Ignazio sono state attribuiti alcuni flirt, tra cui quello con la chef argentina Caterina Bernal. I due si sarebbero incontrati in un locale in Costa Smeralda, dove entrambi si trovavano in vacanza. Dicendo di essere single, Ignazio avrebbe iniziato a corteggiare la giovane. In seguito, si sarebbero continuati a sentire anche telefonicamente e via social. Lui le avrebbe addirittura promesso di andare a trovarla a Madrid, ma non si sarebbe mai fatto vedere. Il motivo è ben presto detto. Il ritorno con Cecilia. La coppia è andata a convivere in una bella casa a Milano (che però nel febbraio 2021 è stata svaligiata dai ladri).

E' noto, inoltre, che hanno anche un appartamento a Trento, nella tenuta della famiglia Moser, dove pare che vivano quando non sono impegnati a lavorare nel capoluogo lombardo. Tra le curiosità legate a Ignazio Moser, il suo piatto preferito è polenta e spezzatino. Durante la sua partecipazione alla casa del Grande Fratello Vip ha fatto scalpore quando ha raccontato di avere una lista di 170 ex amanti alle spalle, e di averne registrato con un voto le prestazioni a letto. Ora il nuovo capitolo con Cecilia Rodriguez. A giudicare dalla durata del rapporto, il voto della sorella di Belen da questo punto di vista dovrebbe essere piuttosto alto.

