Roberta Termali, i figli Andrea e Nicolò da Walter Zenga. Poi Fabio e Francesco da Andrea Accorroni

27 febbraio 2021 a

a

a

Roberta Termali è una ex conduttrice e giornalista televisiva. Nata a Milano nel 1964, segno zodiacale Gemelli, è soprattutto famosa al grande pubblico per il matrimonio (poi finito) con Walter Zenga, ex portiere di Inter e Nazionale. Per lui ha rinunciato alla carriera televisiva. Tornando alla sua storia professionale, il suo volto appartiene alla tv anni ’80, protagonista di importanti rotocalchi sportivi. Il debutto è arrivato con una rubrica dedicata all’ippica, in onda su Rete4. Su Italia1 ha quindi condotto un format con Giorgio Faletti, Cabaret per una notte, poi A tutto campo. Roberta ha lavorato anche per Odeon Tv, e con Fabio Fazio e Walter Zenga era al timone di Forza italia.

Al fianco di Aldo Biscardi nel 1995, nello storico Il processo di Biscardi e valletta di Maurizio Mosca ne L’appello del martedì. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Walter Zenga, con il quale si è innamorata proprio in occasione dell'avventura in tv di Forza Italia a Odeon Tv. Dalla unione con l'ex portiere sono nati due figli, Nicolò e Andrea Zenga. Dopo il divorzio, si è unita all’imprenditore Andrea Accorroni, originario di Osimo, da cui ha avuto il terzo e quarto figlio: Fabio e Francesco. Anche le sue seconde nozze, però, sono naufragate. Roberta ha però ritrovato la felicità dal 2015 accanto a Guglielmo, attuale compagno.

Reluca Rebedea, l'influencer rumena che ha conquistato il cuore di Walter Zenga

Negli ultimi tempi è tornato d'attualità il rapporto tra lei e Walter Zenga, per via della partecipazione di uno dei due figli, Andrea, al Grande Fratello Vip 5. Andrea si è lamentato per la mancanza in questi anni della figura paterna e Roberta, sempre in tv, ha ribadito come in questi anni abbia fatto sia da madre che da padre per i suoi figli. Walter Zenga ha altri tre figli con altre due donne: Jacopo con la prima moglie Elvira Carfagna, e altri due appunto con la influencer rumena Reluca Rebedea.

I fratelli Zenga a confronto, Nicolò ad Andrea in lacrime: "Orgoglioso di te. Noi siamo una cosa sola"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.