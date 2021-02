Flora Canto, l'amore per Enrico Brignano e il secondo figlio in arrivo. Relazioni e carriera dell'ex tronista

27 febbraio 2021 a

Flora Canto, compagna di Enrico Brignano da sette anni, ha annunciato via Instagram di essere in attesa del secondo figlio. Proprio la maternità sarà al centro dell'intervista che l'ex tronista ha rilasciato a Silvia Toffanin nel corso della puntata di sabato 27 febbraio 2021 di Verissimo.

"In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina", ha scritto Canto, 38 anni, che nel 2017 è diventata mamma la prima volta. "Ed è così, che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita", ha concluso, pubblicando online una foto di sé, con le mani al ventre. Grande appassionata di sport, Flora è diventata famosa per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island. I due però si sono lasciati proprio durante la reclusione del gieffino nella casa più spiata d’Italia. successivamente Flora ha partecipato a Uomini e Donne, scegliendo il corteggiatore Francesco Pozzessere. I due però si lasciano nel 2009, a un passo dalle nozze che avevano programmato nei dettagli. Dopo questa brutta delusione d’amore a Flora Canto viene attribuito un flirt con Teo Mammuccari anche se entrambi hanno smentito la relazione. Nel 2013 incontra Enrico Brignano: tra i due schiocca subito la scintilla ed entrambi hanno detto di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza. Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina.

La carriera di Flora, prima essere stata tronista a Uomini e Donne, era stata preceduta da una parte nel film "Vieni avanti cretino" con Lino Banfi. Poi teatro, una parte in una puntata di Don Matteo, ha quindi condotto “Fast and Furios” su La7, “Telethon Rai Uno”, “Supercinema”, “Oscar dei porti” e altri programmi. Ha partecipato all'ultima edizione di Tale e Quale Show piazzandosi ottava.

