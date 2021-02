Giulia Salemi, l'amore per Pierpaolo sbocciato nel GF Vip. Tutti i i suoi flirt

27 febbraio 2021 a

Giulia Salemi è una delle attese protagoniste di Verissimo, oggi sabato 27 febbraio 2021. La protagonista del Grande Fratello Vip 5 sarà intervistata da Silvia Toffanin e molte delle domande saranno sulla relazione iniziata dentro la casa con Pierpaolo Petrelli, uno dei finalisti del reality show in onda su Canale5.

La modella e web influencer italo-iraniana, 27 anni, è uno dei personaggi più seguiti del mondo del gossip per via delle sue chiacchierate storie d'amore, molte delle quali nate in alcuni programmi televisivi. Nata e cresciuta in Italia da padre piacentino e mamma iraniana, ha intrapreso presto la strada del mondo dello spettacolo. A Milano ha iniziato la carriera di fotomodella, poi nel 2014 il terzo posto a Miss Italia e da lì il grande salto in televisione, in diversi programmi quali: Quelli che il calcio, Tiki Taka, Sottovoce, Sbandati. Nel 2016 ha partecipato con la madre Fariba Tehrani a Pechino Express rivelandosi una delle coppie più divertenti e, quindi di maggior successo, di quella edizione del reality incentrato sul viaggio. Nello stesso anno ha dato scandalo al Festival di Venezia, dove ha indossato un vestito arancione che lasciava poco spazio alla fantasia. Giulia ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip, nel 2018 e in quella attualmente in corso. Nel 2020 ha pubblicato il libro autobiografico dal titolo Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.

La sua prima relazione - piuttosto breve però - balzata agli onori del gossip è stata quella con Abraham Garcia, uno dei concorrenti del reality show Super Shore. Poi quella con Francesco Monte. Altri flirt le sono stati attribuiti: Marracash, Filippo Magnini, Andrea Iannone, l'imprenditore Moshe. Ora Pierpaolo Petrelli, per una coppia destinata nelle prossime settimane a riempire le pagine delle riviste di gossip e a riempire i talk e salotti televisivi. Magari con il fidanzato vincitore del GF Vip 5.

