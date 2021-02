Stasera in tv, 27 febbraio, C'è posta per te su Canale5: ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne

27 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi sabato 27 febbraio 2021, appuntamento con "C'è posta per te" su Canale5 (dalle ore 21,25). Si tratta dell'ottavo e penultimo appuntamento con la storica trasmissione di Maria De Filippi per questa stagione. Come sempre protagoniste del seguitissimo show del sabato sera sono le storie che questa settimana coinvolgono anche due grandi personaggi dello spettacolo e dello sport: Gerry Scotti e il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Per il calciatore partenopeo si tratta della seconda volta a C'è posta per te. Insigne è stato già ospite nel 2014 insieme all'ex compagno di squadra Gonzalo Higuain e all'ex allenatore Rafa Benitez. In quell'occasione i tre hanno esaudito il desiderio di un giovane tifoso napoletano, Enzo, che dopo la morte del padre ha fatto il possibile per sostenere la sua famiglia con il suo lavoro. Anche in questo caso Insigne metterà in gioco il suo lato umano. La storia per cui è stato chiamato in causa è tutta da scoprire ma sono previste emozioni e grande commozione. Come per la storia in cui sarà Gerry Scotti il protagonista: il conduttore è un grande amico di Maria e i due spesso collaborano insieme.

"C’è posta per te” nasce quasi per caso. A dare l’idea alla sua conduttrice sono stati due ragazzi nel lontano 1999. La De Filippi si trovava davanti al Ministero dell’istruzione: doveva incontrare l’allora ministro Luigi Berlinguer. Due studenti, appunto, la notarono e le chiesero di consegnare un loro messaggio al Ministro… Da qui l’idea di istituire una squadra di postini che recapitassero la posta con l’invito in trasmissione. Il pubblico rispose bene all’idea di mandare messaggi e inviti attraverso il programma di Maria a chi gli stava a cuore e la trasmissione in men che non si dica fu preparata e confezionata. Il riscontro è stato sin da subito sorprendente sorprendente. Emozioni, lacrime, sorrisi, divertimento, persino vecchi rancori: non manca proprio nulla alle storie che vengono raccontate ogni sabato da Maria De Filippi, che in prima persona seleziona le storie e parla con i protagonisti delle medesime.

