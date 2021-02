Stasera in tv, 27 febbraio, Ottilie Von Faber-Castell su Rai1. La storia vera di una donna coraggiosa

27 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi sabato 27 febbraio 2021, appuntamento su Rai1 in prima visione con "Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa", mini serie che racconterà la vita dell'erede della famosa azienda produttrice di matite (ore 21,25).

La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna. Nel cast ci sono gli attori Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.

La serie tv, ispirata al libro sulla contessa scritto dall’autrice Asta Scheib e pubblicato nel 1998, è tratta dalla storia vera della giovane donna che si trovò a capo della gestione finanziaria dell’azienda familiare.La storia della donna, e delle sue imprese che sfidavano gli stereotipi dell’epoca e anticipavano le battaglie per la parità di genere, si intreccia a quella della società che negli anni, guidata da otto generazioni, ha prodotto centinaia di milioni di matite di legno in un’ambientazione da libro di fiabe, diviso in due dal fiume Rednitz, che un tempo era la principale fonte di energia. L’azienda è stata fondata nel 1761 a Stein, vicino Norimberga, da Caspar Faber, quando le matite di grafite erano una novità, ma è il barone Lothar von Faber a trasformarla in un importante produttore di matite e, in seguito, di un vasto assortimento di strumenti per la scrittura e il disegno. La denominazione Faber-Castell arriva solo nel 1898, quando la baronessa Ottilie von Faber si innamora e sposa il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen. In realtà, più che un gesto di parità di genere, sembra che fosse dovuto a una clausola del testamento di Lothar, secondo la quale la società avrebbe dovuto mantenere per sempre il nome “Faber”. Alexander è entrato a far parte dell'azienda come manager della sua attività globale, e Ottilie ha mantenuto il suo ruolo manageriale: un’impresa decisamente femminista per quell’epoca.

