Verissimo, oggi sabato 27 febbraio su Canale5: tra gli ospiti anche la famiglia Zenga

Torna l'appuntamento del sabato pomeriggio su Canale5 con Verissimo, il contenitore di interviste ai personaggi del momento condotto da Silvia Toffanin. Oggi 27 febbraio 2021 a partire dalle ore 16 spazio a tante emozioni e alcune esclusive.

A iniziare dalle nuove opinioniste della prossima edizione de “L’Isola dei famosi”: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Poi una toccante storia: la guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione la sua storia di dolore e riscatto. Ora in libreria con la sua autobiografia “Salvati tu che hai un sogno”.

In studio Andrea Zenga, appena uscito dalla casa di “Grande Fratello Vip” con mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò: spazio all'avventura dentro la casa più spiata d'Italia ma anche al rapporto con il padre, Walter ex portiere di Inter e Nazionale e allenatore di calcio. Un rapporto che ha riempito i contenitori tv nelle ultime settimane e che ha visto anche il confronto, proprio dentro il reality, tra padre e figlio. A Verissimo anche un’altra concorrente di questa edizione del reality di Canale 5: Giulia Salemi. Galeotto fu sempre il “Grande Fratello Vip”: ospiti del talk show saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più innamorati e sulle copertine delle riviste di gossip e presto anche zii del nipotino in arrivo da parte di Belen, sorella di Cecilia. Inoltre, saranno a Verissimo: Flora Canto e il compagno Enrico Brignano, che aspettano il loro secondo figlio: una coppia molto apprezzata dagli amanti della televisione e Ivana Spagna, che ripercorrerà la sua vita e la sua lunga carriera, tra aspetti bizzarri, vita sentimentale e tanti successi internazionali con le sue canzoni: dalla disco dance degli anni Ottanta a quella più melodica del periodo successivo.

