Lineabianca, alla scoperta di Cavalese e della Val di Fiemme

Come tutti i sabato, anche oggi 27 febbraio, su Rai 1 alle ore 14 torna l'appuntamento con Lineabianca, il programma dedicato alle montagne e condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Nella puntata di oggi viaggio a Cavalese, nella splendida Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, nella Valle dell’Armonia. In apertura Ossini e Lino Zani a quota 2676 metri in vetta alla Torre di Pisa, nel massiccio del Latemar, in un mare di rocce bianche protese verso il cielo, come solo le Dolomiti sanno fare.

L’armonia di un lavoro che si basa sui cicli della natura: a Molina di Fiemme, il duro impegno e gli allenamenti, in vista delle prossime competizioni, della famiglia Giacomelli, boscaioli da ben tre generazioni. Venti che soffiavano fino a 200 km/h, 14 milioni di alberi abbattuti nelle valli alpine di Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli: passeggiando nel bosco di Paneveggio, con Marcello Mazzucchi, il “filosofo” degli abeti di risonanza, ricordando Vaia, la tempesta perfetta, la straordinaria violenza che solo la Natura sa esprimere, funzionale a ripristinare l’ordine e le opportune armonie. Milioni e milioni di alberi furono abbattuti. Poi Cavalese.

La ricerca ossessiva di un suono puro ed assoluto, oltre 180.000 pianoforti prodotti in tutta Europa: una storica falegnameria locale, la sapiente creazione di una tavola armonica, costruita con il legno dell’abete di risonanza della Val di Fiemme. L’utilizzo di materie prime di grande qualità per un prodotto d’eccellenza: a Pozze di Sopra, nel contesto di un suggestivo maso, la produzione dello speck ancora secondo metodiche del tutto artigianali. Un salto dal trampolino e cinque chilometri ad inseguimento nel fondo: a passo Lavazè, gli allenamenti degli atleti di Combinata Nordica, che per la prima volta verrà disputata anche al femminile, in occasione delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026. Ancora una volta, dunque, Lineabianca consente ai telespettatori di conoscere meglio una zona delle montagne italiane e in particolare delle Dolomiti, amate in tutto il mondo.

