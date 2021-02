Tv Talk, oggi 27 febbraio su Rai3: Panariello e Giallini tra gli ospiti

27 febbraio 2021 a

a

a

Consueto appuntamento su Rai3, oggi sabato 27 febbraio 2021, con "Tv Talk" a partire dalle ore 15: si tratta del ventunesima puntata stagionale e saranno tantissimi gli ospiti.

Le telecamere di Linea Verde Life alla scoperta dell'evoluzione green di Terni e Orvieto

Lunga la lista: Marco Damilano, Antonio Di Bella, Nunzia De Girolamo, Claudio Lippi, Giorgio Panariello, Marco Giallini, Riccardo Bocca e Claudia Rossi. La presenza di Marco Damilano sarà l’occasione per analizzare “Propaganda Live”, il programma di satira e informazione del venerdì sera targato La7. Con Antonio Di Bella, poi, spazio a una drammatica concomitanza raccontata dai media in questa settimana: mentre in Italia è passato un anno esatto dalla prima vittima di Covid, negli USA si è arrivati al mezzo milione di morti, con tanto di cerimonia commemorativa del presidente Biden.

Il Cantante mascherato 2, vince il Pappagallo: è un grande della musica italiana

Dopo gli immancabili ReTVeet - la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, Riccardo Bocca e Claudio Lippi commenteranno la prima serata di Rai1 dedicata ai Ricchi e Poveri. Nunzia De Girolamo, poi, racconterà la sua prima esperienza da conduttrice in “Ciao Maschio”, per poi affrontare il dibattito scaturito in televisione a seguito degli insulti del professor Gozzini nei confronti di Giorgia Meloni. Infine, la strana coppia del nuovo programma di Rai3 “Lui è Peggio di me”, Giorgio Panariello e Marco Giallini, sveleranno i meccanismi della loro inedita conduzione a due che ha riscontrato un notevole successo e momenti di grande divertimento oltre che profondità. Il giornalista e autore Massimo Bernardini è lo storico conduttore del format di approfondimento televisivo: dal 2005 infatti commenta gli eventi televisivi della settimana sulle emittenti pubbliche e private principali (ha ricevuto anche il Premio Flaiano di televisione) con ospiti e critici con un ampio sguardo anche alla risonanza che personaggi, storie e trasmissioni della tv hanno sui social ormai termometro di successo al di là della consueta battaglia dello share e dei telespettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.