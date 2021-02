Linea Verde Life, oggi 27 febbraio Rai1 alla scoperta di Terni e Orvieto

27 febbraio 2021 a

Linea Verde Life, oggi sabato 27 febbraio 2021, torna su Rai1 a partire dalle ore 12 con un viaggio in Umbria nella provincia di Terni.

La puntata, registrata a inizio del mese, ha visto le telecamere della nota trasmissione Rai andare alla scoperta di Terni e Orvieto. In quest'ultima città infatti hanno visitato in particolare il giardino ai piedi della chiesa di San Giovenale. Poi i conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla si sono addentrati tra i vicoli più suggestivi, tra piazza Duomo e piazza della Repubblica, senza mancare di assaggiare lumachelle e torta al semolino al pluri-centenario caffè Montanucci. Tanti altri i siti e gli scorci del centro storico di Orvieto: da Piazza Duomo a Piazza della Repubblica, Corso Cavour, Via Volsinia, il Giardino di San Giovenale caratterizzando il racconto della città non solo attraverso le bellezze e ricchezze del territorio ma anche, come è nello spirito della trasmissione di Rai1 del sabato, la sostenibilità urbana declinata nei suoi vari aspetti: eco, bio, smart e green.

La puntata prende il via da Terni con i due conduttori che si separano per un racconto combinato delle due città: da quella di San Valentino a quella del Tufo. Daniela sarà a Piediluco, alla scoperta di un lago incastonato tra i monti, ma le cui acque sono placide e tranquille, ideali per praticare il canottaggio. Si entrerà, poi, nel supermercato del futuro e quindi, attraverso borghi e sentieri, si visiterà la natura incontaminata del cuore verde d’Italia. Marcello, invece, racconterà il percorso di sostenibilità intrapreso dalle acciaierie di Terni, e scoprirà come uno scarto si può trasformare in design, e infine incontrerà dei meravigliosi esemplari di Pastore Belga. Ed infine l’appuntamento col cibo: tra salumi, curiosità e dolci si andrà a scoprire le prelibatezze del territorio e non mancherà, come al solito, la ricetta di Federica De Denaro.

