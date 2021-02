Il Cantante mascherato 2, Chi è la Farfalla: Mietta o Tatangelo? Svelata l'identità

27 febbraio 2021 a

La Farfalla è la seconda classifica de Il Cantante mascherato 2. La vittoria è andata al Pappagallo che nascondeva Red Canzian. La Farfalla è Mietta, pronosticata dalla giuria e dal pubblico social insieme ad Anna Tatangelo. La sua identità non ha sorpreso quindi proprio tutti in questa avvincente finale di Rai1 di venerdì 26 febbraio.

Molti indizi portavano alla cantante. La Farfalla si toglie la maschera ed esclama: “Grazie, mi sono divertita tantissimo! Grazie mille, grazie Milly. Ma la cosa più importante da dire è che mi sono divertita con la tua faccia”. A questo punto, Mietta si rivolge in maniera diretta a Francesco Facchinetti, membro della giuria, che l’ha sempre scambiata per Anna Tatangelo: “Ti sei fissato con Anna… Anna, scusami!”. Dopo siparietto con Francesco che comunque ha indovinato il vincitore Red Canzian, la cantante ha ringraziato Milly, Raimondo Todaro e tutti gli altri: “Hanno fatto un lavoro straordinario. Siamo stati veramente bene, in una famiglia meravigliosa". Poi su Costantino ha affermato: “Volevo dire una cosa: io ero nel tuo stesso albergo, non potevo andare in giro perché c’eri tu. Ho dovuto depistarti!”. E alla fine è riuscito a farlo non solo con lui, ma – almeno all’inizio – praticamente con tutti.

La Farfalla si è esibita in duetto proprio con Red Canzian in qualità di ospite quest'ultimo. Farfalla e l’ex Pooh hanno cantato insieme "Un amore così grande", e alla fine tutti hanno applaudito insieme.

Secondo Patty, Flavio e Francesco, dietro quella maschera si cela Anna Tatangelo. Caterina e Costantino, invece, propendono per l’ipotesi Mietta (e questa sarà). Anna Tatangelo si era esibita poco prima con il Lupo e c'è chi aveva fatto notare che potesse trattare di lei per come era vestita. Sospetti che invece non rispondevano a realtà mentre tra gli ospiti, era proprio Red Canzian a nascondersi dietro la maschera del Pappagallo.

