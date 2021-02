Grande Fratello Vip, eliminate Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. In finale Stefania, Dayane, Pierpaolo e Tommaso | Video

26 febbraio 2021 a

Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet abbandonano la casa del Grande Fratello Vip. Dunque vanno in finale Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Rosalinda ha perso il televoto contro Stefania Orlando nelle semifinale del reality in onda il 26 febbraio su Canale 5. Il verdetto è arrivato alle 23.45 circa. E' stata Dayane Mello a recuperare la busta nel confessionale e a leggere il risultato: eliminata Rosalinda con il 43% dei voti, a Stefania il 57%.

La semifinale, dopo vari colpi di scena - dallo scontro tra Dayane Mello all0annuncio in diretta che Pierpaolo Pretelli diventerà zio - è entrata nel vivo dopo le 23 quando è stato chiuso il televoto. A quel punto Alfonso Signorini ha dato un po' di suspence alla serata tenendo sulle spine concorrenti e telespettatori. Prima Rosalinda è stata chiamata nella Mistery Room dove ha potuto rivivere il suo Grande Fratello Vip insieme a Dayane. "Voi siete noi", ha detto Signorini. “Quel bagno dentro la vasca in cui ci abbracciavamo è stato un momento bellissimo”., ha detto Rosalinda Dayane ammette che si sentirebbe responsabile qualora fosse eliminata, ma le dice: “L’amore c’è, l’affetto c’è. Io sono felice di averti trovato. Se non arrivi in finale tiene conto delle cose belle”.

Dopo la pubblicità Stefania Orlando dedica un pensiero a Tommaso: “L'ho sempre considerato come un figlio”. Signorini le chiede: “So che il tuo migliore amico è gay. Pensi che questo abbia influito con Tommaso?”. "Non faccio queste distinzioni", ha replicato la donna.

Dopo il primo verdetto, al via la seconda eliminazione, che decreterà di conseguenza il quarto finalista. I sei concorrenti rimasti nella Casa raggiungono la Super Led. Ciascuno è chiamato scrivere il nome di chi vorrebbe eliminare. Vanno al televoto Samantha e Stefania.

Anche qui suspence. Nel frattempo Rosalinda raggiunge lo studio dove ritrova Andrea Zenga. "Potete abbracciarvi solo se siete congiunti", dice Signorini. "Vuoi essere la mia congiunta?" aggiunge Zenga prima dell'abbraccio con la concorrente eliminata. Poi è il momento della seconda eliminazione: arrivano in studio Samantha e Stefania. La De Grenet se lo aspetta: "E’ giusto che io esca ma esco a testa alta”. Poi il verdetto: eliminata. A Stefania il 79% a Samanta il 21%

