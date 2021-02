Il Cantante mascherato 2, vince il Pappagallo: è un grande della musica italiana

27 febbraio 2021 a

Cantante mascherato 2, nella finale di venerdì 26 febbraio su Rai1: il vincitore è il Pappagallo che ha battuto la Farfalla. Lui è un grande della musica: Red Canzian. Il componente dei Pooh era stato pronosticato dalla giuria e si era giocato tutto, fra i giurati, Francesco Facchinetti, sul suo nome. Smascherato, ecco il viso del componente dei Pooh, un grande della musica italiana.

La Farfalla era stata svelata per prima. "Chi sei farfalla", urla Milly Carlucci ed è uscita da dietro la maschera, Mietta. Pappagallo contro Farfalla è stato il duello finale per il successo in una edizione che ha visto appena smascherati Orsetto e poi Lupo.

Nel duello finale ecco la Farfalla esibirsi per prima. Si esalta in "Nessun dolore", una esibizione da cantante con doti fisiche da ballerina (la maschera anche per via delle ali è ingombrante). Per la giuria il cerchio si era stretto sulla Farfalla: Mietta o Anna Tatangelo. La giuria aveva detto di non avere dubbi in proposito.

Poi tocca al Pappagallo. Anche qui una prova con prestazione canora notevole. Facchinetti ha ballato e Milly Carlucci chiede il replay. Lo stesso Francesco dice che gli "sembra una giusta conclusione della storia di questo pappagallo rosso, più di 50 anni di carriera, insieme agli altri Pooh ha fatto ballare e innamorare migliaia di italiani. Complimenti". Il riferimento a Red Canzian è chiaro e anche Costantino dice si tratti di Red che "ha fatto finta di nulla dietro le quinte, un attore anche", Caterina Balivo: "la maschera più affascinante, solo un grande come Red poteva indossarla", Patty Pravo dice di sperare di "non aver perso un amico, mi raccomando Red sei tu". Flavio Insinna è nel coro e dice che è Red Canzian. La giuria è unanime sul suo conto. E alla fine ha avuto davvero ragione.

