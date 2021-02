Grande Fratello Vip. "E' incinta la mia ragazza", sorpresa per Pierpaolo. Il fratello lo fa diventare zio | Video

26 febbraio 2021 a

a

a

"E' incinta". L'annuncio è arrivato in diretta direttamente da dentro la casa del Grande Fratello Vip. Durante la semifinale del reality del 26 febbraio è entrato nella casa più spiata d'Italia Giulio Pretelli, il fratello del finalista Pierpaolo. Il ragazzo, 20 anni, ha comunicato a Pierpaolo una notizia che lo ha lasciato di stucco. Per farla breve la ragazza del giovane Giulio è incinta e dunque tra qualche mese suo fratello maggiore, per ora in corsa per vincere l'edizione del Gf Vip in corso, diventerà zio.

"Sono innamorato” ha ammesso Giulio davanti a suo fratello, “Alessia a soli sei anni ha perso il papà e oggi è una ragazza molto forte” ha continuato poi il ragazzo. Poi l'ha presa un po' larga: “Voglio farti una domanda, su quella grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà”. A quel punto Pierpaolo ha capito il messaggio ed ha risposto "Divento zio?", ha domandato commuovendosi. "Mamma è papà non l’hanno presa bene, io ho 21 anni e lei ne ha 20. Lei non è sicurissima di farcela, ma io ci credo” ha continuato Giulio, emozionato: “Tu sei per me ancora un fratellino, il cucciolo di casa, questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere senza parole ma penso sia normale. Ma se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti del caso. Spero comunque tu sia lucido". Da quello che si è appreso il piccolo dovrebbe venire alla luce in estate.

Si infiamma la semifinale del Grande Fratello Vip. Scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando | Video

Ma a rompere il momento strappalacrime ci ha pensato Cristiano Malgioglio che ha gelato la lo studio affermando: “E' una notizia molto bella, ma non poteva dirglielo lunedì?”. Insomma la semifinale del Grande Fratello Vip continua a dispensare emozioni. In apertura di puntata il conduttore Alfonso Signorini ha assicurato una serata da non perdere. Bisogna capire chi accederà alla finale tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Gf Vip, Tommaso favorito su Dayane per la vittoria finale secondo i bookmaker

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.