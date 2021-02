Grande Fratello Vip, scontro tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Signorini accende la miccia, si infiamma la semifinale | Video

26 febbraio 2021 a

Alfonso Signorini accende la miccia e si infiamma la semifinale del Grande Frattello Vip in onda il 26 febbraio su Canale 5. Durante la puntata il conduttore ha voluto fare un approfondimento sul rapporto, non proprio idilliaco, tra Stefania Orlando, a rischio eliminazione e Dayane Mello mandando in onda, maliziosamente delle clip per far salire la temperatura della serata. Secondo la showgirl brasiliana, la Orlando meriterebbe l’eliminazione. A suo dire non sarebbe meritevole di accedere alla finale, forse per un atteggiamento poco trasparente con gli altri concorrenti.

Tanto è bastato per scatenare Stefania Orlando che non le ha mandate a dire, rigettando l'accusa e indicando la brasiliana come una persona falsa. “Non siamo grandissime amiche, le persone che mi conoscono sanno come sono qua e come sono fuori. Io so quali sono i miei sentimenti e questo conta. Voglio vincere? Certo, sarei falsa a dire il contrario", ha ribattuto Dayane. “Io non faccio strategie, ragiono di istinto”, risponde Stefania. Dallo studio la De Blanck ci mette il carico da 90 mettendosi dalla parte Dayane Mello: “Stefania fa la santa ma è falsa!”.

Si attende l'esito del televoto. Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò lanciano il loro ultimo appello al pubblico, nella speranza che possa portarle direttamente in finale. La puntata si era aperta con un messaggio criptico di Alfonso Signorini: "Siamo arrivati finalmente alla semifinale di questa interminabile edizione. Ci lasciamo nella stagione della Primavera, ma pensiamo a stasera: ci sarà il quarto finalista, un secondo eliminato ed un colpo di scena pazzesco. Stasera, infatti, inizierà ufficialmente la finale del Grande Fratello Vip". Cristiano Malgioglio è vestito da topolino suscita la sua tenerezza: “Sarai la mia topolina stasera”, dice Signorini. Mentre la De Blanck non sorride perché senza, dice lei, è senza un dente: “Ho mangiato un biscotto”, spiega la contessa.

