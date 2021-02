Il Cantante mascherato 2, scoperta l'identità del Lupo e la sorpresa è grande

26 febbraio 2021 a

Seconda identità svelata nella finale de Il Cantante mascherato 2 di venerdì 26 febbraio su Rai1. E' quella del Lupo. "Il Lupo è il Lupo", dice Milly Carlucci prima di svelare il personaggio e l'attesa sale in studio e a casa. Il duello finale vedrà Pappagallo contro Farfalla ed ecco la maschera che viene tolta: lui è Max Giusti. "L'ho detto solo a mia figlia", ha rivelato.

Anna Tatangelo ha cantato in duetto con il Lupo. L'esibizione è arrivata dopo lo smascheramento dell'Orsetto che perde con la Farfalla che va avanti contro Pappagallo e Lupo, appunto.

La giuria si sforza. Flavio Insinna: "E' Alessandro Preziosi". Per Francesco Facchinetti "tu Lupo non sei napoletano, ne fai una imitazione. E' il grande Ron" e fa riferimento ad Attenti al Lupo. Per Caterina Balivo è Max Giusti. Patty Pravo si dice d'accordo con l'amica Caterina. I Max Giusti diventano tre con l'idea che si è fatto Costantino.

Ecco la Farfalla, ancora dopo l'esibizione vincente dello spareggio. La Farfalla ritarda. Milly Carlucci spiega l'esitazione: "Deve mettersi le ali". E si scatena l'ironia, molti ritengono si tratti di un indizio che porta ad Anna Tatangelo che non ha fatto in tempo a vestirsi dopo l'esibizione di qualche minuto prima come ospite insieme al Lupo. Depistaggio? Vedremo. Farfalla canta con Red Canzian. Un pezzo che emoziona e alla fine la giuria e il pubblico applaudono in piedi.

Per Flavio Insinna è Anna Tatangelo, Patty Pravo dice Anna Tatangelo e Costantino è sempre per Mietta. E Mietta è anche ciò che dice Facchinetti: "Anna Tatangelo, mi gioco tutto".

Ariva il Pappagallo in duetto con Rita Pavone. La giuria si interroga.

Facchinetti è sicuro: "E' red Canzian, questa non la posso sbagliare". Concorda anche Costantino che cambia idea". Il tris arriva con Patty Praco: "E' lui". E così la pensa anche Flavio Insinna.

