Il Cantante mascherato 2, svelata l'identità dell'Orsetto: ovazione in studio

Il Cantante mascherato 2 svela l'identità del primo vip della finale in onda su Rai1 venerdì 26 febbraio, nascosto sotto la maschera. Nello spareggio che era rimasto in coda nella semifinale (per motivi di tempo) ecco cosa è successo fra Farfalla e Orsetto (le altre due maschere in gara sono Pappagallo e Lupo). Vince la Farfalla e viene smascherato Orsetto. Ecco quindi il "giù la maschera". Prima però il duetto con Cristina D'Avena, divertente e in studio c'è chi urla "che meraviglia!". D'Avena dice che è "Una emozione unica cantare con questo Orsetto che è più agile di me". Eccolo che toglie la maschera: "E' Simone Montedoro". Ovazione in studio, con qualche membro della giuria che ha tenuto duro e ha indovinato come Caterina Balivo.

Per primo si è esibito Orsetto che ha cantato "Ti porto via con me" di Jovanotti. La giuria ci prova ed ecco i sospetti dei giurati sul suo conto. Caterina Balivo dice Simone Montedoro. Francesco Facchinetti: "penso che lì dietro ci sia Paolo Belli". Per Patty Pravo è ancora "Antonio Cassano". Per Flavio Insinna è Riccardo Fogli e poi ecco Costantino: "L'Orsetto pensavo fosse Paolo Belli, ma non è un uomo atletico. L'Orsetto è un attore ed è Simone Montedoro".

Tocca alla Farfalla che canta "Tu mi sei scoppiato dentro al cuore" e alla fine della prova la giuria è divisa ma con le idee dei singoli molto chiare.

"Sei Anna Tatangelo, complimenti Anna", sentenzia Facchinetti dopo averla sentita cantare. Costantino dà il suo nome e spiega di averla riconosciuta dal lato B: "Sei Mietta, non è Tatangelo". Arriviamo a Patty Pravo: "Ha cominciato da giovane e ha cantato la Farfalla, è Mietta". Ecco Flavio Insinna cambia: "E' Annalisa Minetti". Caterina Balivo: "E' Arianna Bergamaschi".

Poi l'epilogo con la maschera dell'Orsetto che va giù e viene svelata l'identità. La Farfalla è salva e va avanti. restano in tre in gara: Farfalla, appunto, Pappagallo e Lupo.

