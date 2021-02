"Miracoli dal cielo", una storia vera: torna il film sull'esperienza pre morte

26 febbraio 2021 a

E' una delle proposte della prima serata sul piccolo schermo di un venerdì dove l'offerta dei palinsesti è particolarmente ampia. Uno di quei film che hanno fatto discutere il pubblico insieme alla critica cinematografica.

Va in onda stasera, venerdì 26 febbraio, su Rai Movie, il film "Miracoli dal cielo" (Miracles from Heaven). Si tratta di un film drammatico del 2016 diretto da Patricia Riggen. Il film è basato sul libro Miracoli dal cielo di Christy Beam, che racconta la vera storia della sua giovane figlia che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo poi da una malattia incurabile.

Il film è interpretato da Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah. Le riprese sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, nel mese di luglio 2015. Il film è uscito il 16 marzo 2016. Il film è stato un grande successo finanziario, e anche se dalla critica ha ricevuto giudizi discordanti, la prestazione della Garner ha conseguito un generale apprezzamento.

Il film è basato sull’incredibile storia vera della famiglia Beam. Anna soffre di un raro disturbo digestivo incurabile, ma dopo un drammatico incidente, nel quale sperimenta una NDE, scopre di essere inspiegabilmente guarita. Regia di Patricia Riggen Con Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah.

Il film arrivato nelle sale statunitensi nel marzo del 2016, è stato salutato da critiche contrastanti e incassi non esaltanti, in Italia Miracoli dal cielo è stato distribuito, nell'ottobre dello stesso anno, direttamente in DVD dalla Sony Pictures Entertainment. Un film che viene riproposto questa sera da Rai Movie in prima serata alle ore 21.10. Appuntamento con canale 24 del digitale terrestre per una pellicola che non lascerà indifferenti e che farà senza dubbio discutere. Un film la cui originalità è indiscutibile.

