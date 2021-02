Red Canzian, le storie con Loredana Bertè e Serena Grandi. Poi il matrimonio e il tumore sconfitto

26 febbraio 2021 a

Red Canzian è uno dei musicisti più famosi d'Italia. Il bassista dei Pooh è una delle icone della musica leggera italiana. Ma l'artista veneto ha fatto parlare anche giù dal palco per la sua vita sentimentale e per i problemi di salute che ha avuto negli ultimi anni. Negli anni della gioventù il musicista ha avuto una vita sentimentale assai movimentata tanto da meritarsi la fama di sciupa femmine. Tante le relazioni in quegli anni, quasi tutte con donne del mondo dello spettacolo: cantanti o attrici. Le storie che fanno impazzire il gossip tanto che il bassista è stato più volta protagonista nelle pagine dei rotocalchi per le sue relazioni. Tante le conquiste: Marcella Bella, Mia Martini, Patty Pravo, Loredana Bertè e Serena Grandi.

Solo nel 1986 ha sposato Delia Gualtiero, dalla quale si è separato nel 1992. La coppia ha avuto la figlia Chiara (classe 1989), anche lei cantante. Le seconde nozze di Red si sono celebrate il 9 Luglio del 2000: l’attuale moglie dell’artista veneto è Beatrice “Bea” Niederwieser. La donna ha avuto dal precedente marito il figlio Philip Mersa, che oggi fa il batterista con lo pseudonimo di Phil Mer.

Red Canzian negli ultimi anni ha parlato anche dei problemi di salute. Prima ha avuto dei problemi al cuore rischiando la vita per dei problemi a un'aorta poi nel 2018 ha confessato, anche attraverso i social, di aver scoperto la recidiva di una forma tumorale che risale a tanti anni prima. Nel 2001 aveva tolto un melanoma ma le metastasi sono ricomparse a distanza di anni. “Quando me l’hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me” aveva scritto in quel occasione, decidendo di parlarne con il suo pubblico solo dopo aver affrontato la sua operazione. “Mai come in questo momento sono affamato di vita", ha aggiunto.

Questa sera, 26 febbraio, sarà tra i protagonisti della puntata de Il cantante mascherato, la trasmissione in onda su Rai 1 alle 21.20.

