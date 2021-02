L'omicidio dei coniugi di Bolzano e il caso Ilenia Fabbri a Quarto Grado

26 febbraio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 26 febbraio, su Rete 4 appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occupa di gialli, omicidi e thriller in Italia. Due i casi al centro della puntata di stasera. Il primo è quello della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli. I due coniugi sono scomparsi il 4 gennaio, poi il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre gli uomini delle forze dell'ordine sono ancora alla ricerca di quello dell'uomo. Il figlio Benno è in prigione, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Quarto Grado farà il punto sulla vicenda e sugli ultimi aggiornamenti.

Sui risultati che sono stati ottenuti nel corso delle indagini e sulle piste che stanno seguendo gli inquirenti. Ma al centro della puntata di questa sera ci sarà anche la morte di Ilenia Fabbri, 46enne che è stata sgozzata nel suo appartamento il 6 febbraio a Faenza. Restano ancora dubbi sulla dinamica dell'omicidio. La Procura è convinta che l'assassino sarebbe un sicario assoldato dall'ex marito. La donna in passato gli aveva fatto causa e i rapporti tra i due erano particolarmente tesi. Il 53enne si sarebbe procurato un alibi importante, ma deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con una persona ignota.

La figlia di Ilenia, però, non crede a questa teoria ed è convinta che il padre Claudio Nanni sia innocente. Anche in questo caso il punto sulle indagini e sulle ipotesi. Ovviamente Quarto Grado si occuperà anche di altro. Probabilmente del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano in carcere per stupro. Nei giorni scorsi ha ricevuto un'altra ordinanza di arresto, sempre per violenza sessuale e cessione di droga. I fatti sono relativi a quanto accadde a luglio a Ibiza. Secondo gli inquirenti avrebbe abusato con violenza, insieme alla sua fidanzata, di una 23enne, costretta a subire atti sessuali il 10 luglio.

