Cristina D'Avena, l'amore per il compagno Massimo e la mancanza di un figlio

Strano il destino. Ha fatto sognare migliaia e migliaia di bambini con la sua voce ma non ha avuto mai figli. E' la storia di Cristina D'Avena, la storica cantante delle sigle dei cantoni animati che non è mai diventata madre. Oggi ha 57 anni ed è rimasta l'idolo di generazioni e generazioni di bambini e bambine che oggi sono adulti, cresciuti canticchiando le sue canzoni.

Cristina D'Avena ha un fidanzato storico che è rimasto sempre dietro le quinte. La coppia non ama infatti i riflettori. Lui si chiama Massimo Palma e i due stanno insieme da più di 30 anni senza tuttavia, almeno finora, il suggello del matrimonio. lei non ama molto parlare della sua vita privata ma in molti conoscono il suo compagno storico perché è il titolare di una nota agenzia di spettacolo. Abitano insieme a Milano e a più riprese si è parlato di un loro imminente matrimonio.

Cristina D'Avena a più riprese ha parlato del rimpianto di non essere diventata mamma. In un'intervista a Vero ha confessato: "Ho iniziato a lavorare da giovane e mi sono lasciata assorbire dalla carriera. Mi dicevo, 'c’è tempo, lo farò’' ma il tempo è volato e inevitabilmente si rimane indietro”. In un colloquio con la rivista Intimità ha poi aggiunto: “Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo”. Anche sul mancato matrimonio con lo storico compagno ci sono dei rimpianti: "Lo desideravo tanto quando c’era ancora papà e poi per tanti motivi, fra cui anche una crisi in corso, non abbiamo mai fatto questo passo".

Cristina D'Avena sarà tra le protagoniste, questa sera 26 febbraio, de "Il cantante mascherato", la trasmissione in onda su Rai 1 alle 21.20.

