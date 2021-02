Propaganda Live, attualità e satira con ospiti di primo piano

26 febbraio 2021 a

Va in onda una nuova puntata di Propaganda Live. L'appuntamento è per oggi, venerdì 26 febbraio, con Diego Bianchi ’Zoro' e il suo ’Propaganda Live', in diretta dalle 21.10 su La7. Sarà ospite il giornalista e scrittore Michele Serra, che parlerà di attualità. Ci sarà anche anche l’astrofisico Amedeo Balbi che racconterà di Perseverance, la sonda atterrata su Marte. Inoltre, per la prima volta live Giulia Steffenini, la ragazza di Codogno che dal principio, attraverso Twitter, ci ha raccontato la situazione nel suo territorio, diventato per primo zona rossa.

Sono queste alcune delle anticipazioni della trasmissione che viene trasmessa in prima serata su La7. Un programma cult, questo del venerdì, con un affezionato pubblico per approfondire i temi di attualità della settimana con ospiti e anche momenti per sorridere. La puntata è molto ricca e densa di spunti con personaggi e tematiche molto attese. Ecco altre anticipazioni del programma La7.

Nel suo nuovo reportage, Diego Bianchi ricorda il suo viaggio in Congo del 2018 insieme a Medici senza Frontiere. Nell’occasione aveva intervistato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio scorso durante un tentativo di sequestro. L’intervista è stata integrata con immagini e parole inedite, per restituire tutta la complessità di quei luoghi e tutta la passione che guidava lo spirito di Luca Attanasio.

Politica, musica e satira: il mix di Propaganda Live

Tornano inoltre Andrea Pennacchi e Valerio Aprea con un due nuovi monologhi, mentre nel corso della puntata ci saranno i grotteschi montaggi dei silenzi di Alessio Marzilli. Ospite musicale sarà la cantautrice Meg. In studio gli altri ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Anche quest'ultimo uno degli appuntamenti cult che ha fatto della trasmissione uno degli appuntamenti televisivi più attesi del venerdì in tv.

