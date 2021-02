Anna Tatangelo e la rottura con Gigi D'Alessio. C'è stato il tradimento? Le ultime confessioni

26 febbraio 2021 a

a

a

Lo scorso anno si è rotta una delle storie che hanno caratterizzato la musica italiana degli ultimi anni, quella tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Sui veri motivi della separazione sono circolate tante voci nei mesi scorsi. Si è parlato di un tradimento del cantante napoletano, ma Anna Tatangelo ha sempre smentito stizzita spegnendo le voci di presunti flirt. In ogni caso una recente intervista riapre la questione.

La storia tra la cantante, allora 19enne, e l'artista napoletano fu ufficializzata nel 2006, ma i due stavano insieme fin dal 2005. Nonostante la differenza d'età la coppia, a dispetto di ciò che pensavano in molti all'inizio, ha retto molti anni. I due hanno avuto anche un figlio, Andrea, che è nato nel 2010. Tutto è proseguito fino al marzo dello scorso anno quando Anna Tantangelo ha annunciato sui social la fine della storia e la sua separazione da Gigi D'Alessio.

Come detto nei mesi successivi si sono rincorse le voci sui motivi che hanno spinto i due a troncare la loro relazione. Si è parlato di un tradimento da parte di Gigi D'Alessio. Lui recentemente in un'intervista a una radio napoletana ha confessato di essere nuovamente innamorato. Le recenti indiscrezioni parlano di una ragazza di 28 anni, napoletana, che avrebbe conquistato il suo cuore. “Certo che sono innamorato, sono follemente innamorato. L’amore mi ispira sempre”, ha detto durante l'intervista.

Anna Tatangelo, look sexy per la finale di All Together Now 2020: minigonna e tacchi a spillo firmati Versace | Foto

Per quanto riguarda Anna Tatangelo continua a pubblicare foto bollenti su Instagram e a smentire eventuali flirt. Rispetto alla relazione con Gigi D'Alessio in una recente intervista ha raccontato: "Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano".

Anna Tatangelo sarà ospite, questa sera 26 febbraio, a "Il Cantante mascherato" la trasmissione in onda su Rai 1 alle 21.25.

Il cantante mascherato 2, gli scommettitori danno il vincitore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.