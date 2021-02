Il Cantante mascherato 2, Lupo: ultimi nomi sul concorrente. Da Gigi D'Alessio a Max Giusti

26 febbraio 2021 a

Il Cantante mascherato 2 alla finale, stasera venerdì 26 febbraio 2021, su Rai1. Una delle maschere più attese è quella del Lupo del quale diamo gli ultimi sospetti sul concorrente nascosto a poche ore dall'inizio del programma di Milly Carlucci (ore 21.25). Il Lupo è in finale con Orsetto, Pappagallo e Farfalla.

Subito, in apertura di trasmissione sapremo chi è il vip di Farfalla od Orsetto che spareggeranno. Poi a quel punto rimarranno in gara tre maschere, Ma chi è il Lupo? Sulla pagina Instagram del programma, quella ufficiale, escono alcuni nomi sui quali i follower stanno insistendo. Nomi "fuori dal giro" dei soliti pronostici. Fra questi Max Giusti, mentre molti insistono su Gigi D'Alessio (nome venuto fuori spesso in queste quattro settimane) e Massimo Lopez. Ma c'è anche chi dice Clementino e Sal Da Vinci. Suggestioni? Forse, staremo a vedere, ma la giuria è sembrata avere le idee piuttosto chiare sull'identità del concorrente nascosto. In semifinale ecco che cosa era emerso.

Gli ultimi indizi della manche a "voce nuda", avevano stabilizzato i sospetti della giuria su questi vip. Caterina Balivo è convinta ci sia Sal Da Vinci sotto la maschera. Per Costantino della Gherardesca si tratta di Gigi D’Alessio, ma poi alla fine ha cambiato idea sostenendo Massimo Ranieri. Per Patty Pravo è un imitatore: Massimo Lopez, appunto. Insinna insiste su Roby Facchinetti. Facchinetti dalla giuria pensa a Gabriele Cirilli. Roby Facchinetti è anche uno dei vip più gettonati sul social dedicato alla trasmissione che stasera va in archivio dopo cinque puntate molto interessanti e nove maschere misteriose che sono state rivelate. Ne restano quattro, quelle della finale, e tra poco sapremo chi saranno. Conosceremo soprattutto la maschera e il volto del vincitore di questa seconda e attesa edizione del format che il venerdì sera ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di italiani.

