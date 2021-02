Il Cantante mascherato 2, sospetti sull'identità dell'Orsetto: "Una donna o Todaro"

26 febbraio 2021 a

L'identità dell'Orsetto scatena i follower dell'account ufficiale del Cantante Mascherato 2 che stasera, venerdì 26 febbraio 2021 vivrà la finale su Rai1 in prima serata. E anche il pubblico a casa si interroga su chi può esserci dietro la maschera. Un vip misterioso che può essere smascherato subito, in apertura di programma condotto da Milly Carlucci.

L'Orsetto infatti, disputerà lo spareggio con la Farfalla. Lo spareggio doveva tenersi in chiusura di semifinale, ma venerdì scorso si è fatto molto tardi ed è arrivato il rinvio. Chi perderà fra i due avrà il classico "giù la maschera" e sapremo chi si nasconde quindi dietro al personaggio simpaticissimo. Chi vince va avanti nella gara contro Pappagallo e Lupo.

Sul social ecco che ci sono nomi nuovi per questa maschera. "E' Raimondo Todaro", sostengono alcuni follower, per altri è "Gianni Morandi". Poi attenzione, alcuni pensano ci sia una donna: "Rita Pavone".

Sull'identità dell'Orsetto, si sono fatte le ipotesi più disparate nelle quattro puntate fin qui andate in onda del programma della rete ammiraglia Rai. Fino alla scorsa puntata c'è chi, anche in giuria, continuava a pensare a "Vasco Rossi". Un nome che in semifinale, dopo l'ultima esibizione canora (la voce è camuffata), è stata fatta ancora da uno dei giurati. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno detto a proposito del vip nascosto sotto la maschera dell'Orsetto.

Caterina Balivo insiste su Simone Montedoro con qualche dubbio mentre Facchinetti dice Luca Bizzarri. Per Costantino della Gherardesca si tratta di Valentino Rossi e per Patty Pravo di Antonio Cassano.

Si tratta di fantasie, o più strettamente di indizi. L'identità dell'Orsetto è quella forse più dibattuta perché dà davvero pochissime certezze sia nell'ascolto che nel modo di muoversi (difficile capirne la fisionomia). Stasera sapremo: l'Orsetto rischia subito di uscire (come anticipato) e l'attenzione cadrà subito su di lui.

