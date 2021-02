Il Cantante mascherato 2, Farfalla: gli ultimi sospetti: "Una cantante ma non è Tatangelo o Mietta"

26 febbraio 2021 a

Proviamo a svelare l'identità della Farfalla, maschera che è finalista del Cantante mascherato 2, programma di Rai1 in onda stasera, venerdì 26 febbraio in prima serata. Ecco gli ultimi indizi che arrivano dai fan del programma e che dibattono sull'account ufficiale della trasmissione. Farfalla la vedremo all'inzio del programma condotto da Milly Carlucci quando farà uno spareggio con Orsetto (spareggio che è stato rimandato ad oggi mentre avrebbe dovuto tenersi venerdì scorso, ma non è stato possibile per motivi di tempo).

"E' Alexia" viene scritto in un posto, mentre altri follower dicono si tratti di "Serena Autieri". E ancora: "E' Giorgia", "è Syria", si sbizzarriscono nei commenti al post sul social gli affezionati del programma giunto alla seconda edizione dopo lo straordinario risultato dell'esordio. Insomma, tutti pensano sua una cantante che sa anche ballare. Una deduzione dalla voce esibita nelle prove delle canzoni ma anche una cantante capace di muoversi con agilità (il costume ha due grandi ali da muovere). E' una cantante anche secondo la giuria. Per Facchinetti è Anna Tatangelo e ci ha anche scommesso su, venerdì scorso: "10 milioni di caramelle".

Insinna ha condiviso con Facchinetti l'ipotesi Tatangelo e anche Patty Pravo è per questa soluzione. Costantino e Caterina Balivo hanno invece insistito su Mietta. Giuria spaccata ma orientata su due nomi, entrambi di cantanti. L'abilità di cantare e di muoversi portano, come anticipato, a una donna che sappia cantare e ballare e i nomi di Tatangelo e Mietta sembrano mettere d'accordo anche alcuni follower. Ma si fanno anche altre nomi di cantanti, uno su tutti quello di Dolcenera. Ma si tratta solo di supposizioni, indizi, anche se sono gli ultimi. La Farfalla la vedremo subito in apertura di trasmissione, una delle maschere che ha incuriosito maggiormente il pubblico a casa e, a ben vedere, anche quello dei social.

