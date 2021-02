Il Cantante mascherato 2, chi è il Pappagallo: gli ultimi indizi: "Mario Biondi"

26 febbraio 2021 a

Il Pappagallo è uno dei personaggi più amati de Il Cantante mascherato 2 che stasera, venerdì 26 febbraio 2021, in prima serata su Rai1, consumerà l'attesa finale. Il Pappagallo è in lizza con le altre tre maschere rimaste (quelle che hanno cominciato la trasmissione erano nove) che sono Orsetto, Farfalla e Lupo. Il Pappagallo non rischia di saltare ad inizio trasmissione perché Milly Carlucci, in apertura, smaschererà uno tra Farfalla e Orsetto che sono allo spareggio. Ma chi si nasconde dietro la maschera del Pappagallo che per gli scommettitori Snai è il personaggio favorito per la vittoria finale assieme alla Farfalla?

Gli ultimi indizi sono clamorosi. Su Instagram, account ufficiale della trasmissione, impazza il toto.-maschera e secondo molti dietro la maschera c'è un vip che non è stato pronosticato. "E' Mario Biondi", si legge in un post. E in un altro: "E' Alessandro Gassman". Due nomi che non sono fra i sospettati della giuria. Almeno nell'ultima valutazione avvenuta nella semifinale di venerdì scorso. Riepiloghiamo. Su questa maschera, dopo l'ultimo ascolto, Facchinetti ha avuto un ripensamento perché ritiene si tratti di uno di casa, di un componente dei Pooh: "Questa è la voce dello zio Red, Red Canzian". Ricordiamo che Red Canzian stasera è fra gli ospiti del programma a duettare. Un depistaggio oppure c'è veramente lui lì sotto? Staremo a vedere.

Caterina Balivo è della stessa opinion di Facchinetti su Red Canziane. Patty Pravo e Costantino confermano Christian De Sica e a rompere il pareggio ci ha pensato Insinna che sostiene ci sia Red Canzian. Tanta sicurezza da parte dei giudici trova riscontro anche in alcuni post dei follower ma attenzione, c'è anche chi scrive: "nessuno di tutti questi". Insomma, tutto è possibile e tra qualche ora sapremo chi c'è dietro il Pappagallo e se questo sarà il vincitore de Il cantante mascherato.

