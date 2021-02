Giulia Orazi, la secchiona di Perugia "nuda alla meta" e i complimenti di Gianluca: "Non pensavo si togliesse il reggiseno" | Video

26 febbraio 2021 a

"Nudi alla meta", è stata una delle prove più divertenti della finale de La Pupa e il secchione 2021 andata in onda giovedì 26 febbraio su Italia1. Andrea Pucci, il conduttore del docureality, spiega il gioco che si svolge all'aperto; "Questa prova è molto semplice, sarete bendati e separati, dovete spogliarvi mentre cercate il vostro partner. Una volta che vi toccate non potete più togliervi niente, dovete urlare 'nudi alla meta' e noi fermeremo il tempo. Vince la coppia che impiegherà meno tempo, ogni indumento che voi non toglierete ci sarà una penalità di 30 secondi."

In questa prova la secchiona Giulia Orazi, veterinaria di Perugia, riceve i complimenti del pupo Gianluca (suo partner nel gioco) che dice diretto: "Non me lo aspettavo che togliesse il reggiseno, per me sei stata fantastica".

L'avventura della coppia Orazi-Gianluca, è finita a un passo dalla finalissima. La coppia non ha infatti superato la fase che anticipa il sintony test e questo perché ha deciso di non superare una certa soglia di intimità e svelare nel corso del programma aspetti della propria vita intima, come la prima volta a letto e dove. Gianluca, inoltre, ha rifiutato anche la prova del bacio, preferendo non darlo a Giulia Orazi per una questione di rispetto verso la propria fidanzata. Queste decisioni hanno causato una perdita importante di punti grazie ai quali avrebbero invece potuto conquistare la finalissima contro Miryea e Luca Marini.

Giulia Orazi nel corso della finale ha visto arrivare anche la sua mamma e lei, emozionata, è corsa ad abbracciarla. La signora ha detto sue parole a Gianluca Tornese: “Ho visto che hai alzato la voce con lei, non si fa!”. Lui è tornato a scusarsi, ma Giulia lo ha difeso ed esaltato: “Io ti dico solo che esistono pochi ragazzi come lui, è un ragazzo d’oro”. La mamma di Orazi ha perdonato l’errore di Gianluca, poi ha abbracciato la figlia e ha notato i cambiamenti ottenuti grazie a questa avventura.

