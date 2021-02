Giancarlo Magalli, la lite con Adriana Volpe finita in tribunale e la passione per lo spettacolo

26 febbraio 2021 a

Giancarlo Magalli, oggi 26 febbraio ospite di Oggi è un altro giorno, è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana. Nato a Roma il 4 luglio del 1947, oltre che conduttore è anche autore, commediografo, sceneggiatore, attore e doppiatore italiano. Negli ultimi anni è stato protagonista di più di un litigio. Ormai storico quello con Adriana Volpe con accuse e battute acide anche in diretta televisiva. Lui è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti della collega.

Ma ultimamente Magalli è diventato anche un protagonista dei social, in particolare Facebook, dove non è mancata una polemica con Gianni Morandi. Si è iniziato ad avvicinare al mondo dello spettacolo grazie al padre che lavorava nel cinema. Quando era piccolo lo portava spesso con sé sul set e lui non si tirava indietro quando le veniva chiesto di fare scherzi. In una intervista ha raccontato di quello che gli fu chiesto di fare a Gina Lollobrigida: tirarsi giù i pantaloni. Ovviamente Magalli ha anche le sue passioni. Per sette anni è stato volontario della Polizia municipale di Roma, possiede inoltre una infinita serie di carte fedeltà, quelle di negozi e supermercati: 150 addirittura. E' inoltre un grande appassionato di animali e vive con quattro cani e due gatti.

La lite con Adriana Volpe: lei lo ha accusato di misoginia, sostiene di essersi sentita "verbalmente violentata" e costretta a dover giustificare con la figlia come e perché ha svolto in suo lavoro nella Rai. Una battuta in diretta sull'età non era piaciuta a Magalli e tra i due era iniziata la lite, continuata sui social. Il conduttore televisivo è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio con Carla Crocivera, è nata Michela, dal secondo, con Valeria Donati, Manuela. Entrambe sono molto belle e Michela è molto attiva su Instagram come influencer.

