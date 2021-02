Oggi è un altro giorno, Giancarlo Magalli si racconta. Ospiti anche Ruggeri e Toninelli

26 febbraio 2021 a

Oggi in tv, venerdì 26 febbraio, alle ore 14 su Rai 1 nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, che tra l'altro nella puntata di ieri (giovedì 25 febbraio) ha fatto registrare uno share del 13.4% e un milione 754mila spettatori con ospite Enrico Mentana. Anche per la puntata di oggi, come accade sempre, la produzione ha annunciato i protagonisti della trasmissione attraverso i suoi profili social ufficiali. A partire da quelli che vengono definiti gli "affetti stabili". Tre come sempre. Ormai è diventato un ospite fisso Massimo Cannoletta che anche nella puntata di oggi presenterà la sua rubrica Massimo 5 minuti. Insieme a lui ci saranno la conduttrice e attrice italiana Carolina Rey e Samanta Togni, già regina di Ballando con le stelle, da quest'anno partner di Giancarlo Magalli nella trasmissione I fatti vostri. E proprio Magalli sarà uno dei protagonisti della puntata. Classe 1947, romano, autore televisivo e conduttore ma anche commediografo, sceneggiatore, attore e doppiatore italiano.

Magalli ha due figlie. Manuela è nata dal matrimonio con Carla Crocivera; Michela, invece, l'ha avuta con la seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale si è separato nel luglio 2008. Il secondo ospite è Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia, nato a Roma nel 1975. Ruggeri è nipote di Bruno Vespa e da nove anni è legato alla showgirl e modella Anna Falchi.

Attualmente fa parte anche della Commissione di vigilanza parlamentare della Rai. Ad Oggi è un altro giorno anche un altro parlamentare. E' il senatore ed ex ministro del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli, da sempre al centro delle polemiche politiche degli ultimi anni. Nato a Soresina, piccolo comune in provincia di Cremona, Toninelli è del 1974 ed è stato ministro del primo governo Conte, dall'1 giugno 2018 al 5 settembre 2019.

