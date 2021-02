Ascolti tv del 25 febbraio, Che Dio ci aiuti vince la prima serata. Poi il film di Checco Zalone e il Milan

26 febbraio 2021 a

Ascolti tv di giovedì 25 febbraio, ancora un successo per la fiction di Rai 1 girata ad Assisi. Che Dio ci aiuti 6, infatti, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri. I due episodi dello sceneggiato della prima rete Rai hanno infatti ottenuto 5,76 milioni di telespettatori e il 21,5 per cento di share nel primo episodio, e 5.26 milioni di spettatori e il 23,84 per cento nel secondo. Risultati in linea con gli altri episodi della serie, che ha riscosso da subito un grande successo e che testimoniano come la fiction con Elena Sofia Ricci goda ormai di un pubblico consolidato. Pubblico che è anche tra i più interattivi dei social network, grazie alle condivisioni e ai commenti sui canali dedicati alla serie, aggiornati in tempo pressoché reale anche durante la proiezione degli episodi.

Su Canale 5 il film di e con Checco Zalone, Che bella giornata ha totalizzato 1.909.000 telespettatori con l’8,18 per cento di share. Si piazza in terza posizione Tv8 con la partita di Europa League Milan-Stella Rossa, seguita da 1.809.000 telespettatori pari al 6,8 per cento. Subito fuori dal podio Italia 1 con la puntata finale di La Pupa e il Secchione e Viceversa, visto da 1.379.000 telespettatori pari al 7,4 per cento, mentre La7 con le inchieste della trasmissione PiazzaPulita - condotta da Corrado Formigli - ha conquistato 1.153.000 telespettatori e il 6,11 per cento di share.

Su Rai2 Robin Hood - L’origine della leggenda ha ottenuto 1.028.000 telespettatori e il 4,13 per cento di share e su Retequattro Dritto e Rovescio ha interessato di 990.000 telespettatori e il 5,27 per cento. La trasmissione di Paolo Del Dubbio, ancora una volta, fatica a sfondare il muro del milione di telespettatori. Su Rai3 Lui è peggio di me ha registrato 895.000 telespettatori e il 3,7per cento. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time con Il contadino cerca moglie - I protagonisti, visto da 367.000 telespettatori pari all’1.4 per cento di share.

