Grande Fratello Vip verso la finale: Tommaso Zorzi favorito nei pronostici dei bookmaker su Dayane Mello per la vittoria

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla finale della quinta edizione del reality. L'ultima puntata, che decreterà il vincitore del programma di Canale 5, ci sarà lunedì 1 marzo. A contendersi l'edizione 2021, secondo i bookmaker, sono Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La vittoria del primo è pagata a 1.65 su Stanleybet, mentre la modella brasiliana segue a 2.10. Staccati Stefania Orlando (8.00), Adua Del Vesco (9.00), Pierpaolo Petrelli (15.00), Andrea Zelletta (20.00) e Samantha De Grenet (30.00).

I pronostici, quindi, vedono un testa a testa ma mai quanto nei programmi televisivi anche i bookmaker prendono delle sonore "cantonate". Basti pensare a Maria Teresa Ruta, considerata fino a qualche settimana fa una delle papabili vincitrici, poi eliminata dal pubblico, per la sorpresa del conduttore Alfonso Signorini, degli opinionisti e degli ospiti del programma. Questa sera nuova puntata in prima serata, a pochi giorni dalla fine di questa edizione, che lascerà poi spazio ad un altro reality di successo delle reti Mediaset, ossia L'Isola dei famosi.

Ogni puntata del Gf Vip, quest'anno, è stata seguita da una media di oltre 3 milioni di telespettatori, con uno share che ha mediamente superato il 20 per cento. Discorso inverso, invece, per un altro storico programma della rete ammiraglia di Mediaset, ossia Live - Non è la D'Urso che, a causa degli ascolti deludenti rispetto alle aspettative, concluderà prima del tempo questa edizione. Un'altra bocciatura per un programma su cui Mediaset aveva puntato in questa stagione, dopo la conclusione anticipata della serie culturale nata per "sfidare" la Rai con i programmi di Alberto Angela. Meraviglie d'Italia, condotta da Cesare Bocci, si è infatti fermata alla quarta delle sei puntate previste, non riuscendo mai a superare i due milioni di telespettatori. Non sono ancora andate in onda le ultime due puntate, già registrate, sulle meraviglie di Torino e dell'Umbria.

