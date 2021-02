Uomini e Donne, Samantha: esterne e polemiche. Ancora Riccardo e Roberta in studio

26 febbraio 2021 a

Uomini e Donne, va in onda oggi venerdì 26 febbraio 2021 su Canale 5 alle ore 14.45, l'ultima puntata della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news (le puntate sono registrate), oggi verrà dato spazio anche al trono classico. In studio arriveranno così Massimiliano, Samantha e Giacomo.

Quest’ultimo è uscito con Martina e Carolina con cui si è trovato molto bene mentre in studio annuncerà di voler eliminare Luisa. Massimiliano, invece, è uscito ancora con Vanessa e, stavolta, l’esterna, diversamente dalla prima, piacerà anche a Gianni Sperti. Eccoci a Samantha Curcio, la tronista curvy. Samantha è uscita in esterna con Ugo e Michael. Quest’ultimo annuncerà di volersi eliminare per le critiche ricevute dalla tronista che non ha gradito gli argomenti affrontati. Discorso diverso, invece, per Ugo. Samantha racconterà di essersi trovata molto bene con lui. Nel corso della puntata, Samantha avrà anche modo di discutere con Armando Incarnato, ma sempre secondo la fonte che ha anticipato le notizie, questo potrebbe andare in onda lunedì primo marzo.

L’appuntamento di oggi riprenderà dal confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che hanno chiuso la puntata di ieri. Oggi, al centro dello studioci saranno Alessandra e Giancarlo. Dopo aver messo un punto alla sua frequentazione con il cavaliere, Alessandra ha deciso di concedergli una seconda possibilità ed oggi si concederanno l’esclusiva. L’annuncio di Alessandra e Giancarlo provocherà una discussione tra Roberto e Patrizia che si erano scambiati proprio il numero con Alessandra e Giancarlo. Dopo la discussione precedente, anche nella puntata di oggi, tra Roberto e Patrizia ci sarà un botta e risposta al termine del quale la dama annuncerà di voler chiudere, ma Roberto non sarà d’accordo. Una puntata ricca di colpi scena i cui dettagli vedremo tra poco nella puntata odierna su Canale 5.

