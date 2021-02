MasterChef Italia 10, Monir accede alla puntata finale: è tra i migliori quattro

La mamma in studio, le lacrime nella prova esterna, la strategia e il pressure test: il ragazzone originario del Marocco stupisce ancora

Monir Eddardary stupisce ancora e vola alla puntata finale di MasterChef Italia 10: il ragazzone di Bevagna è tra i migliori quattro del talent culinario di Sky insieme ad Antonio, Irene e l'amico Aquila. Eliminate, negli episodi andati in onda giovedì 25 febbraio 2021, prima Federica e poi Azzurra.

Masterchef. Monir dedica il piatto alla madre e piange: "Ha sempre creduto in me"

Monir continua a regalare grandi emozioni e portare così l'Umbria all'ultimo atto del cooking show. Proprio la mamma, Sadia ma per tutti Susanna, è la sorpresa della mistery box che viene affrontata a inizio puntata: Monir si emoziona affrontando il racconto della madre e della lontananza di anni per motivi di lavoro. Così cucina con il cuore proprio davanti ai suoi occhi: tortellini con ripieno di fagioli e pollo alle spezie e lemongrass su riduzione di Marka, piatto tipico marocchino, molto apprezzato dai giudici - Locatelli in particolare - che si piazza tra i tre migliori della prova. Poi l’Invention Test proietta tutti nell’avanguardia del ristorante Noma di Copenhagen e Monir se la cava accoppiando due ingredienti terribili come il garum di ali di pollo arrostite e aghi di abete con olio di abete e pigne candite.

Poi in esterna nessuna brigata ma le realizzazione individuale di piatti nel locale milanese di Enrico Bartolini, chef capace di conquistare otto stelle Michelin. Monir deve preparare l'antipasto, la realizzazione (manzo crudo condito con erbe, gelato di senape, caviale e gelatina trasparente di brodo) è discreta però il piatto esce in ritardo e il concorrente umbro incespica nel raccontare e ricordare tutti gli ingredienti ai tre giudici. La prova, calando un tris inedito di vittorie consecutive di test individuali nella storia del programma, è appannaggio di Irene. Così Monir va al pressure test e gioca di strategia tenendosi per la fine delle tre prove finali gli ingredienti che conosce meglio per un piatto di trenette ai tartufi di mare con pane croccante al mosto. Scelte vincente perché Monir vola così tra i migliori quattro di MasterChef 10.

MasterChef, Monir nella top 6: esultanza alla Drogba e i complimenti di Locatelli

Monir Eddardary, 29 anni, è di Bevagna in provincia di Perugia ma i genitori hanno origini marocchine. Negli ultimi anni ha vissuto in Australia alla ricerca di un futuro migliore, poi il ritorno in Italia e la decisione di partecipare a MasterChef. Ce la fa grazie a chef Locatelli che firma per lui il grembiule grigio. Poi prova dopo prova Monir - soprannominato il "sopravvissuto" per la capacità di districarsi tra le difficoltà e trovare sempre soluzioni vincenti - cresce sino agli ultimi exploit. E ora corre per il titolo di vincitore.

