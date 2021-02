La Pupa e il secchione 2021, Miryea e Marini vincitori portano a casa 20 mila euro

26 febbraio 2021 a

La Pupa e il secchione 2021 è stata vinta da Miryea e Marini. Trionfo nella puntata finale all'ultima prova contro Stephanie e Guidi. Il bagno di cultura della finale andata in onda su Italia1 giovedì 25 febbraio, ha visto le due coppie rimaste in gara che si sono scontrate per conquistare la vittoria e il montepremi finale da 20mila euro. Una sfida all'insegna dei sorrisi e alla fine sono stati decretati i trionfatori Myrea e Marini.

La Pupa e il secchione 2021, la finale su Italia1: quanto vince la coppia trionfatrice

Nella cerimonia finale erano giunte le tre coppie formate da Stephanie-Guidi, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca che si sono sfidati nel test “su di noi”. Le tre coppie hanno dovuto dimostrare di conoscersi al meglio, ma durante la prova la coppia de i Viceversa Orazi-Gianluca non è riuscita a superare la prova classificandosi all’ultimo posto della classifica finale. Per loro l’avventura de La Pupa e il secchione 2021 è terminata tra gli applausi di Andrea Pucci e della commissione composta da Francesca Barra e Cristiano Malgioglio. Tanti complimenti per Giulia, veterinaria di Perugia e per l'imprenditore col quale ha fatto coppia in questo gioco. La ragazza umbra, arrivata timidissima, "adesso sembra una pupa" commentano le altre ragazze. Appare spigliata e sicura mentre Gianluca ha fatto un passo in avanti e sensibilità e cultura.

La Pupa e il secchione 2021, De Santis nascosto nell'armadio suona per Orazi: "Canzone per una donna perugina" | Video

Per l’ultima prova ecco quindi le due coppie Stephanie-Guidi e Linda Pisano: la coppia vincente ha sfidato i primi classificati Miryea e Marini che poi in un bagno di cultura che si è giocato sul filo dell'ultima risposta, hanno trionfato. Baci ed esultanza, la premiazione e una puntata che va in archivio fra i sorrisi.

Riepilogando: la seconda edizione de La pupa e il secchione e viceversa è stata vinta da Miryea Stabile e Luca Marini. Al secondo posto si è classificata la coppia Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Terzi Linda Taddei e Matteo Pisano e quarti i ‘viceversa’ Gianluca Tornese e Giulia Orazi.



