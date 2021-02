Il Cantante mascherato 2: Tatangelo, Pavone, D'Avena e Canzian stasera in finale con i quattro personaggi

26 febbraio 2021 a

E' la sera della finale del Cantante mascherato 2. Oggi, venerdì 26 febbraio, sapremo chi ha vinto e soprattutto chi c'è dietro la maschera del trionfatore e degli altri tre personaggi. In finale, su Rai1 in prima serata, vedremo esibirsi Orsetto, Farfalla, Pappagallo e Lupo: le quattro maschere delle nove rimaste e che nascondono un vip all'interno.

Il cantante mascherato 2, gli scommettitori danno il vincitore

Un nome lo sapremo subito perché ci sarà lo spareggio (saltato nella semifinale per motivi di tempo) fra Farfalla e Orsetto in apertura di programma condotto da Milly Carlucci. Poi scopriremo le altre tre identità vip in una trasmissione nella quale solo dal modo di cantare (la voce è camuffata) e di muoversi, si potrà individuare il concorrente nascosto. Ma attenzione, ci saranno quattro cantanti che si esibiranno con le maschere e che confonderanno le acque non poco perché almeno due di loro sono tra i nomi dei concorrenti. Un sospetto che potrebbe cadere, oppure no. Allora stasera faranno parte del programma Red Canzian, Anna Tatangelo, Cristina D'Avena e Rita Pavone. Per giuria e pubblico a casa, Red Canzian dei Pooh è indiziato per essere il Pappagallo mentre Anna Tatangelo si nasconderebbe dietro la Farfalla.

Il Cantante mascherato 2, Lupo, Farfalla, Orsetto e Pappagallo: chi sono i concorrenti. I nomi nuovi per la finale

Anna Tatangelo, secondo le anticipazioni di tvblog.it, duetterà poi col Lupo. Sotto questa maschera molti sospettano esserci Gigi D'Alessio. Un depistaggio, forse? La risposta è questione di ore. La trasmissione comincia alle ore 21.20 sulla rete ammiraglia della Rai. La giuria è composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo mentre il pool investigativo, è guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono state affidate a Raimondo Todaro. Coreografie avvincenti accanto a maschere costruire con simpatia e originalità. La quinte e ultima puntata de Il cantante mascherato promette di stupire.

Il Cantante mascherato 2, spareggio Orsetto e Farfalla: si fa tardi, identità verrà svelata nella finale

