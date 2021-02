Oroscopo del Corriere: le previsioni segno per segno di oggi venerdì 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 a

Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Ecco qui di seguito le previsioni, segno per segno, per la giornata.

ARIETE

Giornata eccitante, piena di sussulti e scosse. Sarete voi a provocarle, o magari arriveranno dall'esterno. Una cosa è sicura: non vi annoierete, anzi...

TORO

La Luna non vi aiuta e probabilmente fiacca la vostra resistenza al punto che sarete lì a contare i minuti prima di andare a dormire.

GEMELLI

La vostra pazienza non sarà messa a dura prova: i pianeti e la Luna si sono "accordati" per servirvi ciò che vi occorre su un piatto d'argento.

CANCRO

Il tempo scorre, le scadenze incombono, ma il fuoco che arde dentro di voi è benzina pura: avrete la forza di non fermarvi e completerete le missioni.

LEONE

Non sarà una strada in discesa, ma neppure in salita. Probabilmente troverete degli ostacoli davanti a voi, vi faranno solo perdere del tempo.

VERGINE

Se volete bene a qualcuno, innanzitutto assicuratevi che il sentimento sia corrisposto, in secondo luogo non siate eccessivamente possessivi.

BILANCIA

Fare le cose insieme a volte può essere più gratificante che riuscire nella difficilissima missione di fare tutto da soli. Lavorate in gruppo.

SCORPIONE

Avere i propri princìpi è romantico e vi rende una persona migliore, ma a una condizione: derogate ad essi se vi si offre una prospettiva diversa.

SAGITTARIO

Oggi avete una qualità che vi rende particolarmente affidabili: la tenacia. Non mollerete mai, neppure se la missione sembra impossibile.

CAPRICORNO

Oggi mettete l'amore in primo piano, perché tutto il resto lascia il tempo che trova: provate a rimodularvi soltanto sulla base dei vostri sentimenti.

ACQUARIO

Chi vi sfiora rischia di subire una scossa elettrica. Ma non sono scariche di energia positiva: oggi lo stress è così alto che potreste finire fuori binario.

PESCI

Vi svegliate con il broncio e faticate a mandarlo via: ripetervi che dovreste cambiare approccio non vi aiuta a stare bene, anzi, ottenete l'effetto contrario.

