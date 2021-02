Lady Gaga, aggressione al dog sitter: rapiti i due cani. Lei offre mezzo milione per riaverli

25 febbraio 2021 a

Lady Gaga, spari contro il dog sitter della pop star per rapire i due cani. E' accaduto a West Hollywood e ora l'uomo è in fin di vita. Lady Gaga in questi giorni si trova a Roma per le riprese del film "Gucci" di Ridley Scott e proprio nella capitale ha appreso dell'aggressione. Mercoledì sera l’uomo stava portando a passeggio i cani della postar quando due persone gli hanno sparato. Due dei bulldog francesi, Koji e Gustav, sono stati rapiti mentre il terzo è fuggito ed è stato recuperato dalla polizia.

Lo riferisce la Cnn. Il dog-sitter è stato trasportato in ospedale ed è in condizioni stabili, ma sembra in via di ripresa. La cantante, secondo una fonte che ha parlato alla Cnn, offre mezzo milione di dollari a chiunque abbia i suoi cani per averli, attivando anche un indirizzo mail a cui fare riferimento per le segnalazioni: [email protected] Il ladro, probabilmente di sesso maschile, che ha usato una pistola semiautomatica per mettere a segno il colpo, ha preso i due bulldog ed è fuggito a bordo di una berlina bianca. Le indagini sono in corso. Intanto la cantante di origini italiane ha mandato in visibilio i fan e le sue foto nelle vie di Roma hanno fatto il giro dei social.

Gaga nel film "Gucci" di Ridley Scott sarà Patrizia Reggiani, che per l’omicidio di Maurizio ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Adam Driver sarà Maurizio Gucci, ucciso nel marzo 1995 a Milano. Nel cast dovrebbero esserci anche Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto. Per ora, è solo Lady Gaga ad essere stata fotografata a Roma, con mascherina nera e vestito leopardato. Ma tanto è bastato perché le foto rimbalzassero sui social, portando Lady Gaga in vetta alle tendenze di Twitter. Poi la brutta notizia di queste ultime ore.

