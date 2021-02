Piazzapulita, gli ospiti di oggi 25 febbraio di Corrado Formigli su La7. I temi della puntata

25 febbraio 2021 a

Piazzapulita torna oggi, giovedì 25 febbraio, in prima serata su La7. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera del programma condotto da Corrado Formigli. In studio ci saranno Piero Di Lorenzo, Ad della Irbm di Pomezia che con l’Università di Oxford ha sviluppato il vaccino di Astrazeneca; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; l’ex portavoce del presidente del consiglio Conte, Rocco Casalino; l’europarlamentare belga Marc Botenga; il direttore generale della sanità della Regione Veneto Luciano Flor e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli.

Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini. Temi centrali della puntata saranno, come nelle scorse settimane, la campagna vaccinale - con il mercato "parallelo" delle dosi, i ritardi nelle somministrazioni - le teorie dei No Vax e il loro impatto sul personale sanitario che opera negli ospedali e, più in generale, su tutti gli operatori maggiormente a contatto con il pubblico, come dipendenti statali e forze dell'ordine.

E ancora si parlerà delle misure sin qui adottate dal nuovo governo di Mario Draghi in tema di contenimento della pandemia, anche in vista del nuovo Dpcm - che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile - la cui prima bozza dovrebbe essere condivisa già da domani con le regioni, come anticipato oggi dal ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini. Non mancheranno i riferimenti all'attualità politica e alle notizie del giorno, così come le inchieste del programma, molto seguito al pari dell'altro talk show di inchiesta giornalistica, Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti. Due programmi che hanno come "contraltare" sulle reti Mediaset Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, Fuori dal coro di Mario Giordano e Quarta Repubblica di Nicola Porro. Sulla Rai tiene sempre banco, invece, Porta a Porta, in seconda serata su Rai Uno.

